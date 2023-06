Tischtennis: Aus im Einzel für Mittelham und Qiu

Nina Mittelham und Dang Qiu sind im Tischtennis-Einzel bei den Europaspielen in Krakau jeweils im Viertelfinale ausgeschieden - die Goldmedaille und die damit verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele winkt ihnen aber trotzdem. Im Mixed-Finale spielen Mittelham und Qiu am Abend (19.50 Uhr) um das einzige in Polen zu vergebene Direktticket für Paris.