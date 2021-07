2. Bundesliga: Allofs erwartet "so viel Aufmerksamkeit wie selten zuvor"

Zudem plädierte er für eine deutlich veränderte Verteilung der TV-Gelder. "Der Sockelbetrag könnte für die kleinen Klubs höher sein, aber das verändert nicht die Welt", sagte Allofs, der viele Jahre als Vorstand bei Werder Bremen tätig war: "Natürlich hilft uns in der 2. Liga jede Million. Aber das System ist so angelegt, dass es trotzdem schwierig wäre, den Anschluss an die großen Vereine wiederherzustellen. Wenn wir unseren Umsatz mit dem von Mittelfeldklubs aus der Bundesliga vergleichen, dann ist der Unterschied riesig."