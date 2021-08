2. Bundesliga: Allofs spricht über Ambitionen von Fortuna Düsseldorf

“Die Tatsache, dass er in Freiburg gearbeitet hat, war auch ein Grund, ihn zu holen”, sagt Allofs: “Es gibt die Leipziger Schule, die Dortmunder, aber auch Freiburg ist ein Standort, wo gute Arbeit geleistet wird, wo es auch Parallelen zur Fortuna gibt. Viel wichtiger sind aber die Fähigkeiten, die wir gleich in ihm gesehen haben. Wir müssen in verschiedenen Bereichen neue Wege gehen. Preußer ist ein sehr gutes Signal.”