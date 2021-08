2. Bundesliga: Hamburger SV - Darmstadt 98 2:2, auch Nürnberg nur Remis

Trotz der Überlegenheit des HSV gingen die Lilien in Führung. Nach einem Foul von Jonas David an Tietz zeigte der Unparteiische Sven Jablonski auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und brachte Darmstadt etwas überraschend in Führung (14.) (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)