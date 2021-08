2. Bundesliga: Peter Neururer lobt Dimitrios Grammozis und Simon Terodde

Mit sieben Punkten nach fünf Spieltagen ist der FC Schalke 04 nur sehr mäßig in die Zweitligasaison gestartet. Immerhin gehen die Knappen nach dem 3:1-Sieg im Heimspiel gegen Düsseldorf mit Rückenwind in die Länderspielpause. (So gelang Grammozis der Befreiungsschlag)