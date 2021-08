Matthew Hoppe verlässt FC Schalke 04 zu RCD Mallorca

Hoppe war im Juli 2019 aus der Barca Academy in die Schalker U19 gewechselt, im Januar 2021 hatte er mit einem Dreierpack gegen Hoffenheim seine ersten Treffer in der Bundesliga erzielt. Insgesamt kam er auf sechs Tore in 22 Bundesligaspielen und schaffte zudem den Sprung in die Nationalmannschaft.