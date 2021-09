2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – SV Darmstadt 98 (Freitag, 18:30 Uhr)

Insbesondere den Angriff von Darmstadt gilt es für den 1. FC Heidenheim 1846 in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt der SV Darmstadt 98 den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich zwei Zähler aus. Als bequemer Gegner gilt Darmstadt nicht. 19 Gelbe Karten kassierte der SV Darmstadt 98 schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Heidenheim demnach nicht werden. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.