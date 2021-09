2. Liga: Hamburger SV – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Saisonausbeute beider Teams war bislang vergleichbar, sodass die Mannschaften derzeit in der gleichen Tabellenregion stehen. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim Gastgeber, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 16 Gelbe Karten sammelte. Ist der 1. FC Nürnberg darauf vorbereitet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.