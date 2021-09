2. Liga: Karlsruher SC – FC St. Pauli, 1:3 (0:2)

St. Pauli holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der FC St. Pauli macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. Die Offensive von St. Pauli in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der KSC war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 16-mal schlugen die Angreifer des FC St. Pauli in dieser Spielzeit zu. Die Saison von St. Pauli verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von fünf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.