Hamburger SV: Michael Mutzel vor Spiel bei Werder Bremen optimistisch

Für Alexander Schmidt, Trainer von HSV-Konkurrent Dynamo Dresden, ist der Hamburger SV eine der spielstärksten Mannschaften im Unterhaus. „Sie spielen einen Bomben.Fußball in meinen Augen“, sagt Schmidt bei SPORT1. „Wenn sie jetzt noch an der Effektivität arbeiten und nicht so konteranfällig sind, dann sielen sie eine gute Saison. Sie sind auf jeden Fall bärenstark.“