2. Bundesliga: HSV nur mit Remis gegen Holstein Kiel - Rückschlag im Aufstiegskampf

Kiel-Trainer Rapp erklärte: „Die Zuschauer haben ein tolles Spiel gesehen. Hintenraus waren wir dem Sieg ein Tick näher.“ HSV-Kapitän Sebastian Schonlau haderte mit dem vergebenen Sieg. „Kiel war in der erste Hälfte mausetot. Da müssen wir noch zielstrebiger sein, dann gehen wir vielleicht mit 2:0 in die Pause. Das Tor darfst du so schnell nicht bekommen“, sagte er.