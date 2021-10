2. Bundesliga: St. Pauli besiegt Dresden, Darmstadt sorgt für Sandhausen-Blamage

In Hamburg sorgte Christopher Buchtmann gegen den zuvor so überzeugenden Aufsteiger aus Sachsen vor 14.773 Zuschauern für einen Blitzstart von St. Pauli. Schon in der ersten Spielminute nutzte der Mittelfeldspieler eine Hacken-Vorlage von Daniel-Kofi Kyereh zum Führungstreffer per Linksschuss. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)