2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – FC St. Pauli (Samstag, 13:30 Uhr)

Vor einer wahren Herkulesaufgabe steht der 1. FC Heidenheim 1846 am kommenden Samstag. Schließlich gastiert mit dem FC St. Pauli der Primus der 2. Liga. Beim SV Werder Bremen gab es für Heidenheim am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. St. Pauli siegte im letzten Spiel souverän mit 3:0 gegen SG Dynamo Dresden und muss sich deshalb nicht verstecken.