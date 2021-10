2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn 07, 2:3 (1:1)

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Paderborn 07 in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht der SCP in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 20 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Paderborn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.