2. Liga: Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf, 1:1 (1:0)

Sonny Kittel bediente Robert Glatzel, der in der 18. Spielminute zum 1:0 einschoss. Dann musste Edgar Prib vom Platz (22.). Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für die Fortuna. Mit der knappen Führung des Hamburger SV pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Die Fortuna markierte in der 70. Minute den Ausgleich. Düsseldorf hielt tapfer dagegen und erkämpfte sich in Unterzahl ein 1:1-Unentschieden.