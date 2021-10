2. Liga: Hamburger SV – Fortuna Düsseldorf (Samstag, 20:30 Uhr)

In der Fremde ruft Düsseldorf die eigenen Qualitäten bislang souverän ab. Gelingt dies auch beim Gastspiel beim Hamburger SV? Die Saisonausbeute beider Teams war bislang vergleichbar, sodass die Mannschaften derzeit in der gleichen Tabellenregion stehen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.