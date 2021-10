2. Liga: Hamburger SV – Holstein Kiel (Samstag, 20:30 Uhr)

Kiel holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Holstein Kiel musste schon 21 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Bisher verbuchten die Störche zweimal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen vier Unentschieden und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Spielen schaffte Kiel lediglich einen Sieg.