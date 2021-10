2. Liga: Karlsruher SC – SC Paderborn 07, 2:4 (0:4)

Julian Justvan brachte die Gäste in der 19. Minute in Front. Mit einem schnellen Hattrick (22./28./31.) zum 4:0 schockte Sven Michel den KSC. Der tonangebende Stil von Paderborn spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. In der 67. Minute brachte die Heimmannschaft das Netz zum Zappeln. Kurz darauf bereitete Marco Thiede das 2:4 des KSC durch Philipp Hofmann vor (69.). Obwohl dem SCP nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Karlsruhe zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:2.