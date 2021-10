2. Liga: Nürnberg erobert Aufstiegsplatz - Düsseldorf feiert ersten Heimsieg

Alexander Mühling (37./Handelfmeter) brachte die Hausherren in Kiel in Führung und nährte die Hoffnung auf den dritten Saisonsieg. Fast im Gegenzug glich Luca Pfeiffer (41.) aber für Darmstadt aus, das in der Vorwoche Bundesliga-Absteiger Werder Bremen 3:0 düpiert hatte und sich im oberen Mittelfeld festsetzt. Kiel könnte am Sonntag auf Relegationsplatz 16 zurückfallen.