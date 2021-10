2. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Sandhausen (Samstag, 13:30 Uhr)

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim SV Sandhausen, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 28 Gelbe Karten sammelte. Ist Dynamo Dresden darauf vorbereitet? Die Sandhäuser wie auch Dresden haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.