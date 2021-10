2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Karlsruher SC, 2:2 (0:1)

Mit 18 Zählern führt der SSV Jahn Regensburg das Klassement der 2. Liga souverän an. Der Angriff der Gastgeber wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Der SSV weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SSV Jahn Regensburg deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Regensburg in diesem Ranking auf.