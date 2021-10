2. Liga: SV Darmstadt 98 – SV Werder Bremen, 3:0 (1:0)

Bevor es in die Pause ging, hatte Fabian Holland noch das 1:0 von Darmstadt parat (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Doppelpack für den SV Darmstadt 98: Nach seinem ersten Tor (64.) markierte Luca Pfeiffer wenig später seinen zweiten Treffer (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Darmstadt gegen Werder.