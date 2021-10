2. Liga: SV Werder Bremen – FC St. Pauli (Samstag, 13:30 Uhr)

Der FC St. Pauli holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit 25 Zählern führt der Gast das Klassement der 2. Liga souverän an. Offensiv sticht St. Pauli in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der aktuelle Ertrag des FC St. Pauli zusammengefasst: achtmal die Maximalausbeute, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. St. Pauli scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.