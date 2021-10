Dank Renaturierung: Schalke 04 reist umweltneutral zu Auswärtsspielen

Nicht vermeidbare Folgen für die Umwelt versucht der Verein anderweitig zu kompensieren. Hierzu initiierten die Schalker auf einer Fläche des ehemaligen Bergwerksgeländes Ewald 5 in Herten von Fachleuten begleitete Renaturierungen. So solle in der Region ein neuer "ökologischer Wert" geschaffen werden.