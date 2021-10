Füllkrug rettet Werder nach Suspendierung

Nach dem 0:3 bei Darmstadt 98 am vorangegangenen Spieltag war Füllkrug für drei Tage suspendiert worden, in Sandhausen wurde er vom scharf kritisierten Trainer Markus Anfang in der 57. Minute eingewechselt. In der Schlussphase wurde Werder Minute für Minute gefährlicher und hätte sogar noch gewinnen können.