HSV: Walter heiß auf größte Kulisse seit 19 Monaten

Trainer Tim Walter (45) vom Hamburger SV setzt im Topspiel der 2. Liga am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) auch auf das größte Publikum im Volksparkstadion seit 19 Monaten. „Ich freue mich, dass so viele Zuschauer dabei sein können“, sagte Walter: „Einige Spieler haben in diesem Stadion noch nicht vor so einer Kulisse gespielt, und die Stimmung wollen wir mitnehmen.“