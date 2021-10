Nächste Niederlage für Dresden - Sandhausen verlässt Relegationsrang

Dynamo Dresden hat seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Alexander Schmidt unterlag dem SV Sandhausen 0:1 (0:0) und verlor somit das vierte Spiel in Folge. Mit 13 Punkten nach zwölf Spielen stecken die Sachsen in der unteren Tabellenhälfte fest. Sandhausen gelang dank des Treffers von Pascal Testroet (50.) zumindest bis Sonntag der Sprung vom Relegationsplatz auf Rang 14 (12 Punkte).