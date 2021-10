Volker Finke vergleicht seinen SC Freiburg mit dem 1. FC Heidenheim

Er würde sich wünschen, dass mehr Trainer so viel Zeit wie er in Freiburg und Schmidt in Heidenheim bekommen würden. Dann wäre auch für kleine Vereine viel mehr möglich. „Heideheim ist ein bisschen, wie der SC Freiburg mal war. Ich beobachte das mit großer Anteilnahme. In solchen Vereinen kann einfach gute Arbeit gemacht werden.“ (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)