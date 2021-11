2. Bundesliga: Dynamo Dresden bezwingt Fortuna Düsseldorf, Heidenheim gewinnt gegen Kiel

Die Abstiegssorgen beim FC Ingolstadt werden immer größer. Die Mannschaft von Trainer Andre Schubert blieb gegen den Karlsruher SC auch im neunten Spiel in Folge ohne Sieg und ist in der 2. Bundesliga weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter. Der KSC liegt nach dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg weiter im Mittelfeld.