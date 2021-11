2. Bundesliga: Nürnberg - St. Pauli 2:3, HSV - Ingolstadt 3:0, Paderborn - Rostock 1:1

Trotz des Erfolgs bremst Kapitän Philipp Ziereis weiter die Erwartungen: „Wenn man die Tabelle anschaut, dann ist es nicht so, dass wir mit zehn Punkten vorne stehen. Wir haben vor einer Woche gesehen, was passiert, wenn wir nicht voll an unsere Leistungsgrenze gehen, dann gibt es auch mal ganz schnell ein 0:4 in Darmstadt. Deswegen sind wir weit davon weg, uns auszuruhen oder zu denken, der Aufstieg ist perfekt. Das war nie unser Ziel vor der Saison. Wir genießen natürlich den Moment. Im Großen und Ganzen sind wir einfach zufrieden, den nächsten Auswärtssieg eingefahren zu haben.“