2. Liga: FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98, 2:4 (1:2)

Luca Pfeiffer brachte Darmstadt in der siebten Minute ins Hintertreffen. Die Gäste zeigten sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Phillip Tietz mit dem Ausgleich zurück. Braydon Manu lieferte den Assist. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mathias Honsak in der 22. Minute nach einer Vorlage von Klaus Gjasula. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Das 3:1 führte Tietz herbei, als er nach Vorlage von Tobias Kempe zugunsten des SV Darmstadt 98 traf (62.). Wenige Minuten später verkürzte die Heimmannschaft auf 2:3 (87.). In der 88. Minute brachte Darmstadt das Netz zum Zappeln. Am Ende schlug der SV Darmstadt 98 S04 auswärts.