2. Liga: Hamburger SV – SSV Jahn Regensburg, 4:1 (2:1)

Faride Alidou bediente Ludovit Reis, der in der 30. Spielminute zum 1:0 einschoss. Eine Vorlage von Sarpreet Singh erreichte Jan-Niklas Beste, der zum Ausgleich traf (32.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff schockte Alidou den SSV, als er mit der Vorarbeit von Sonny Kittel das Führungstor für Hamburg erzielte (44.). Mit einem Tor Vorsprung für den Hamburger SV ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 64. Minute brachte Kittel das Netz für das Heimteam zum Zappeln. Der Hamburger SV überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (86.). Am Ende stand der HSV als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.