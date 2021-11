2. Liga: Karlsruher SC – Hamburger SV (Samstag, 20:30 Uhr)

Die Mannschaften liegen mit einem Abstand von nur drei Punkten auf Schlagdistanz zueinander. Eine lasche Gangart konnte man dem Gast in der bisherigen Saison nicht attestieren. 32 Gelbe Karten belegen, dass Hamburg nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein. Der KSC wie auch der Hamburger SV haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.