2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Hansa Rostock (Samstag, 13:30 Uhr)

Der SSV Jahn Regensburg kann die nächste Aufgabe optimistisch angehen: Auf eigenem Platz wusste man bislang zu überzeugen (4-2-0). Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für die Heimmannschaft 25 Zähler zu Buche. Offensiv sticht der SSV in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Regensburg tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.