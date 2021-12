2. Liga: SV Darmstadt 98 – Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (6-0-1) dürfte Darmstadt selbstbewusst antreten. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 38 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV Darmstadt 98 stets gesorgt, mehr Tore als Darmstadt (37) markierte nämlich niemand in der 2. Liga. Neun Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen stehen bis dato für den SV Darmstadt 98 zu Buche. Darmstadt tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.