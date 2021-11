Doppelschlag in der Schlussphase: Werder gewinnt in Nürnberg

Nikola Dovedan (20.) bestrafte einen Stellungsfehler der Bremer Defensive, als er völlig freistehend zur Führung einköpfte. Werder rannte in der Folge an, biss sich aber an der aufmerksamen Abwehr der Nürnberger lange die Zähne aus. Erst Füllkrug und Bittencourt trafen gegen Mathenia zum insgesamt verdienten Sieg.