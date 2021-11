Grammozis nach Schalke-Pleite unter Druck - Aue besiegt Heidenheim

Durch die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge verpassten die Schalker die Rückkehr auf den Relegationsrang drei. Phillip Tietz (11./63.), Mathias Honsak (23.) und Benjamin Goller (89.) trafen für die Hessen, die in der Tabelle an Schalke vorbeigezogen sind. Ein Eigentor der Gäste durch Luca Pfeiffer (8.) und ein Treffer von Marvin Pieringer (88.) reichten dem Bundesliga-Absteiger nicht.