Nach Skandal um Anfang: Teroddes Rekordtor reicht nur für Schalker Remis in Bremen

Torschütze des Tages war zunächst Simon Terodde, der in der 82. Minute per Kopfball seinen insgesamt 154. Zweitligatreffer erzielte und damit zum alleinigen Rekordschützen vor Dieter Schatzschneider avancierte. In der neunten Minute der Nachspielzeit verwandelte allerdings Niclas Füllkrug einen umstrittenen Foulelfmeter zum Endstand.