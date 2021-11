Ohne Terodde: Schalke siegt mühsam gegen Sandhausen

Auch ohne Terodde, der an einer Muskelverletzung und bis auf Weiteres nicht zur Verfügung steht, wurde Schalke früh torgefährlich. Sieben Schüsse gaben die Königsblauen in den ersten 15 Minuten ab, Malick Thiaw kam der Führung mit seinem Schuss ans Lattenkreuz (11.) am nächsten.