Trauma der Halswirbelsäule und Gehirnerschütterung bei Hoffmann

Andre Hoffmann von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat beim Zusammenprall mit einem Gegenspieler am Samstag im Punktspiel gegen Hannover 96 (1:1) ein Trauma der Halswirbelsäule und eine Gehirnerschütterung erlitten. Dies teilte sein Verein am Montagabend nach eingehenden Untersuchungen in der Uniklinik Düsseldorf mit. Brüche wurden nicht festgestellt.