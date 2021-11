Werder Bremen: Frank Baumann kritisiert Niclas Füllkrug im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga

Dem Angreifer geht der Umbruch beim Bundesliga-Absteiger deutlich zu langsam voran: „Ich will nicht das ganze Jahr um Platz zehn oder zwölf herumstehen. Ich will, dass es um was geht, will Druck von hinten ausüben. Wir waren auf einem guten Weg in den vergangenen Wochen, ich wünsche mir ein wenig Kontinuität.“