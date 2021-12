2. Bundesliga: DFB-Sportgericht reduziert Geldstrafe für Rostock

Bestraft worden waren drei Vorfälle: Gegen Schalke wurden auch drei Rauchtöpfe im Rostocker Block gezündet und ein Feuerzeug in Richtung Rasen geworfen. Beim Auswärtsspiel in Kiel am 2. Oktober stürmten "etwa 30 Anhänger" einen Sitzplatzblock, wobei drei Ordner verletzt wurden. Zudem gelangten "fünf bis acht Fans" in den Innenraum. Und beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 17. Oktober präsentierten Fans ein Banner mit der Aufschrift "Einer weniger, ACAB!!!", was mit dem Tod eines in Mecklenburg-Vorpommern verstorbenen Polizisten aus Hamburg in Verbindung gebracht wurde.