2. Bundesliga: Holstein Kiel - FC St. Pauli 3:0, Fortuna Düsseldorf - SV Sandhausen 0:1

Sie versäumten es aber, mit einem Elf-Punkte-Vorsprung auf den drittplatzierten Stadtrivalen Hamburger SV ins Wochenende zu gehen. Ausgerechnet der Ex-Paulianer Fin Bartels brachte die Störche aus Kiel schon in der 8. Spielminute per Abstauber in Führung, Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) sorgten noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse vor 8700 Zuschauern.