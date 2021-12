2. Bundesliga: Kiel - Sandhausen 2:2, Ingolstadt - Hannover 1:2, Paderborn - Darmstadt 0:1

Im Anschluss schwärmte Dabrowski vom 22 Jahre alten Offensivspieler: „Er ist ein Junge aus dem NLZ bei uns. Mich überrascht nicht, was für Qualitäten in ihm stecken. Ich glaube, dass er die Freude am Spiel wiedergefunden hat. Das ist sicher auch ein Grund, warum er sich in den letzten beiden Spielen belohnt hat.“