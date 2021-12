2. Liga: Dämpfer für St. Pauli, Sorgen in Düsseldorf

Die Gäste rannten nach dem frühen Rückstand an, vergaben aber ihre wenigen Chancen (Jackson Irvine, 41.) und wurden immer wieder brandgefährlich ausgekontert - so auch bei Pichlers 3:0 nach Steilpass von Jonas Sterner. Der wütende Trainer Timo Schultz reagierte mit einem Dreifachwechsel in der Halbzeitpause. Bessere Chancen als im immer noch viel zu behäbigen Aufbauspiel der Gäste ergaben sich jedoch weiterhin aus Kieler Kontern.