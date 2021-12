2. Liga: FC Ingolstadt 04 – Hannover 96 (Samstag, 13:30 Uhr)

Auf fremden Plätzen läuft es für Hannover bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere sechs Zähler. Im Angriff brachte der Gast deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur elf geschossenen Treffern erkennen lässt. Zu den vier Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich bei Hannover 96 sieben Pleiten. In den jüngsten fünf Auftritten brachte 96 nur einen Sieg zustande.