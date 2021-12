2. Liga: Hannover 96 – Hamburger SV (Sonntag, 13:30 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? 96 schafft es mit 14 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während Hamburg zwölf Punkte mehr vorweist und damit den fünften Rang einnimmt. Eine lasche Gangart konnte man dem Hamburger SV in der bisherigen Saison nicht attestieren. 36 Gelbe Karten belegen, dass der HSV nicht gerade zimperlich zur Tat schritt. Siege waren zuletzt rar gesät bei Hannover. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück. Hamburg tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.