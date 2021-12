2. Liga: Hannover 96 – SV Werder Bremen (Sonntag, 13:30 Uhr)

Werder will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei 96 punkten. Am Samstag wies Hannover den FC Ingolstadt 04 mit 2:1 in die Schranken. Letzte Woche gewann der SV Werder Bremen gegen den SSV Jahn Regensburg mit 3:2. Damit liegt Bremen mit 26 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Im Hinspiel begnügten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung.