2. Liga: Holstein Kiel – FC St. Pauli (Freitag, 18:30 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Kiel sind elf Punkte aus neun Spielen. Gegenwärtig rangieren die Gastgeber auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Hintermannschaft von Holstein Kiel steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 30 Gegentore kassierten die Störche im Laufe der bisherigen Saison. Vier Siege und sechs Remis stehen sieben Pleiten in der Bilanz von Kiel gegenüber. Die passable Form von Holstein Kiel belegen sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.