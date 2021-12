2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Heidenheim 1846 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Heidenheim will mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge bei Karlsruhe punkten. Zuletzt musste sich der Karlsruher SC geschlagen geben, als man gegen SG Dynamo Dresden die fünfte Saisonniederlage kassierte. Der 1. FC Heidenheim 1846 strich am Sonntag drei Zähler gegen den SSV Jahn Regensburg ein (3:0).